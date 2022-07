Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handy am Ohr und Halte-Aufforderung ignoriert

Kaiserslautern (ots)

Einigen Ärger hat sich ein Autofahrer am Montagabend eingehandelt. Als eine Polizeistreife gegen 20.40 Uhr in der Mainzer Straße an einer Ampel halten musste, konnte der Fahrer im Rückspiegel erkennen, dass der junge Mann im Auto dahinter das Handy am Ohr hatte und telefonierte.

Weil die Ampel wieder auf "Grün" umsprang, forderte die Streife den Fahrer mit Blaulicht und dem Signal "Bitte folgen" dazu auf, dem Polizeifahrzeug hinterher zu fahren. Der junge Mann am Steuer ignorierte allerdings die Aufforderung, setzte den Blinker und zog am Streifenwagen vorbei. Auch auf das Signal "Stopp Polizei" in Verbindung mit eingeschaltetem Blaulicht reagierte er ebenso wenig wie auf Hupen.

Als der Pkw an der nächsten Ampel bei "Rot" halten musste, stieg eine Polizeibeamtin aus, lief zu dem BMW, sprach den Fahrer direkt an und forderte ihn auf, nach links abzubiegen und am rechten Straßenrand anzuhalten. Der Mann bog zwar anschließend ab, hielt aber nicht an. Erst nachdem er mit dem Außenlautsprecher erneut zum Anhalten aufgefordert wurde, stoppte er und ließ sich kontrollieren. Seinen Führerschein hatte er nicht dabei.

Auf den 24-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen der Handynutzung während der Fahrt und des Ignorierens der Halte-Aufforderungen sowie ein Mängelbericht wegen des nicht mitgeführten Führerscheins zu. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell