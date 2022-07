Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall oder absichtlich zerstört?

Kaiserslautern (ots)

War es ein Unfall oder eine absichtliche Sachbeschädigung? Dieser Frage geht die Polizei in der Steinstraße nach. Dort wurde am Montagmittag in Höhe des Hauses Nummer 40 eine beschädigte Straßenlaterne festgestellt.

Normalerweise sollte die Laterne mit sieben Glaskugeln bestückt sein, in denen sich jeweils die Leuchtmittel befinden. In diesem Fall fehlten aber drei der Kugeln - sie lagen zerbrochen am Boden.

Unklar ist, ob die Glaskugeln herunterfielen, weil ein Fahrzeug gegen die Laterne stieß, oder ob jemand die Kugeln mutwillig zerstörte. Bislang wurde kein Unfall aus dem Bereich gemeldet. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise geben können, auf welche Weise die Glaskugeln kaputt gingen, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

