Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kellerabteil aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind in den Keller eines Wohnhauses in der Eisenbahnstraße eingedrungen. Am Montag meldete eine Bewohnerin des Hauses, dass ihr Sohn in der Nacht gegen 3 Uhr Geräusche aus dem Keller gehört und sie deshalb geweckt hatte. Als die 47-Jährige aus dem Fenster schaute, sah sie drei unbekannte Männer davonlaufen.

Erst etwas später traute sich die Frau zusammen mit einem Bekannten, im Keller nachzuschauen. Ihr Kellerabteil war aufgebrochen. Die Täter waren nicht mehr da, gestohlen hatten sie offenbar lediglich eine Feinwaage.

Von dem Trio, das die Frau in der Nacht weglaufen sah, konnte sie nur eine sehr vage Beschreibung abgeben. Die Polizei ist deshalb auf der Suche nach weiteren Zeugen, die kurz vor oder nach 3 Uhr eine Beobachtung gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 369-2150. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell