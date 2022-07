POL-PPWP: Zeugen gesucht nach Körperverletzung

Kaiserslautern (ots) - Ein 36-Jähriger fuhr am Montagabend mit seinem Fahrrad an einem Einkaufszentrum in der Fruchthallstraße vorbei. Dort soll er in Richtung eines Security-Mitarbeiters gespuckt und diesen auch getroffen haben. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Weil der Fahrradfahrer dabei leicht verletzt wurde, müssen zwei Security-Mitarbeiter mit Strafanzeigen rechnen. Auch auf den ...

