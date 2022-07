POL-PPWP: Mountainbike geklaut

Kaiserslautern (ots) - Einbrecher sind in den Keller eines Wohnhauses in der Eisenbahnstraße eingedrungen. Am Montag meldete eine Bewohnerin des Hauses, dass ihr Sohn in der Nacht gegen 3 Uhr Geräusche aus dem Keller gehört und sie deshalb geweckt hatte. Als die 47-Jährige aus dem Fenster schaute, sah sie drei unbekannte Männer davonlaufen. Erst etwas später traute sich die Frau zusammen mit einem Bekannten, im ...

