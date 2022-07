POL-PPWP: Mit dem E-Scooter über den Gehweg

Kaiserslautern (ots) - War es ein Unfall oder eine absichtliche Sachbeschädigung? Dieser Frage geht die Polizei in der Steinstraße nach. Dort wurde am Montagmittag in Höhe des Hauses Nummer 40 eine beschädigte Straßenlaterne festgestellt. Normalerweise sollte die Laterne mit sieben Glaskugeln bestückt sein, in denen sich jeweils die Leuchtmittel befinden. In diesem Fall fehlten aber drei der Kugeln - sie lagen ...

mehr