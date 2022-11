Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Trecker und Jeep kollidiert.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (07.11.2022) kollidierten auf der Detmolder Straße ein PKW und ein Trecker im Gegenverkehr. Kurz nach 16:30 Uhr bog ein 53-Treckerfahrer mit seinem Gespann von einer Baustelleneinfahrt auf die Detmolder Straße in Fahrtrichtung Bielefelder Straße abbiegen. Auf der Detmolder Straße fuhr eine 52-Jährige Lagenserin mit einem schwarzen Jeep in Richtung Lage. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr die Frau auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Trecker zusammen.

Die Jeep-Fahrerin wurde schwer verletzt. Zeugen leisteten Erste Hilfe bis die Einsatzkräfte kamen. Die Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Es entstand Schaden an den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf über 61 000 Euro geschätzt.

Feuerwehr und Umweltamt waren im Einsatz. Für die Unfallaufnahme, Bergungsmaßnahmen, die Reinigung der Fahrbahn sowie Baggerarbeiten am Fahrbahnrand aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Straße über drei Stunden vollständig gesperrt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können und ihre Beobachtungen noch nicht der Polizei mitgeteilt haben, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 6090.

