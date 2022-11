POL-SE: Elmshorn - Polizei zieht Transporter mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwochabend (02.11.2022) ist es in der Lindenstraße in Pinneberg zum Diebstahl eines weißen Hyundai Kona mit schwarzem Dach und Pinneberger Kennzeichen gekommen. Unbekannte entwendeten den auf der Fahrbahn geparkten Pkw zwischen 18:55 und 21:46 Uhr. In der Straße "Am Hafen" war es im Vorwege zwischen 07:30 und 14:15 zum Diebstahl der Kennzeichenschilder (Kreis Pinneberg) von einem grauen ...

mehr