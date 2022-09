POL-DO: Seniorin durch Schlag ins Gesicht schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1028 Am 18.9.2022, gegen 12:30 Uhr, übergab eine 79-Jährige aus Lünen 18.000 Euro Bargeld an einen Trickbetrüger. Am Telefon hatte sich der Täter als Mitarbeiter der Postbank ausgegeben. Er gab gegenüber der Seniorin an, es sei durch eine Mitarbeiterin der Bank Falschgeld heraus gegeben worden. Dieses müsse nun überprüft werden. Die ...

mehr