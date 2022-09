Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrer nach Verkehrsunfall in Dortmund-Eving flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1029

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten am Freitagabend (16.9.) auf der Deutschen Straße in Dortmund-Eving sucht die Polizei nun Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge beabsichtigte ein bislang unbekannter Mann mit seinem dunkelblauen Kia gegen 18.05 Uhr aus einem Parkhaus an der Deutschen Straße zu fahren. Da das Parkhaus zu der Zeit jedoch eigentlich schon geschlossen ist, sprach ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma den Fahrer an. Dieser reagierte jedoch nicht und setzte seine Fahrt fort. Dabei touchierte er den Mitarbeiter, sodass dieser leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrer auf der Deutschen Straße und später auf der Evinger Straße in Richtung Süden.

Der Mitarbeiter beschreibt den Flüchtigen wie folgt:

- Männlich - Ca. 40 Jahre alt - Füllige Statur - Drei-Tage-Bart - Langes Haar - Bekleidet mit einem blauen Hemd und einer Jeans.

Neben dem Fahrer befanden sich auch noch eine Frau und ein Kind in dem flüchtigen Auto.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität des flüchtigen Fahrers machen können. Hinweise melden Sie bitte der Polizeiwache Eving unter Tel.: 0231/132-2521.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell