Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 25-Jähriger geschlagen

Heilbronn (ots)

Zur Körperverletzung eines 25 Jahre alten Mannes durch eine 22-Jährige kam es am gestrigen Dienstag (06.09.2022) am Heilbronner Hauptbahnhof. Bisherigen Informationen zufolge befand sich die türkische Staatsangehörige gegen 15:50 Uhr auf dem Bahnsteig 1 des Heilbronner Hauptbahnhofes. Aus bislang unbekannten Gründe geriet sie dort wohl mit einem 25-Jährigen in eine Streitigkeit, in deren Folge sie dem Geschädigten offenbar mehrfach in das Gesicht schlug. Eine vor Ort anwesende Polizisten wurde auf den Vorfall aufmerksam und unterzog die 22-Jährige einer Kontrolle. Der 25 Jahre alte Reisende wurde durch den Angriff nicht verletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen die Beschuldigte wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell