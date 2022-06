POL-PDWO: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Freigabe der Unfallstelle

Eich (ots) - Am 20.06.2022 um 14:05 Uhr kommt es auf der Rheinstraße in Eich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein fünfundvierzig Jahre alter Fahrradfahrer aus Ludwigshöhe schwer verletzt wird. Dieser befährt einen Fahrradweg entlang des Rheindamms zwischen Eich und der Siedlung an der Rheinpromenade in Richtung Rheinstraße. Beim Überqueren der Rheinstraße durch den Fahrradfahrer kommt es zur Kollision mit dem aus ...

