Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eich (ots)

Am 20.06.2022 um 14:05 Uhr kommt es auf der Rheinstraße in Eich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein fünfundvierzig Jahre alter Fahrradfahrer aus Ludwigshöhe schwer verletzt wird. Dieser befährt einen Fahrradweg entlang des Rheindamms zwischen Eich und der Siedlung an der Rheinpromenade in Richtung Rheinstraße. Beim Überqueren der Rheinstraße durch den Fahrradfahrer kommt es zur Kollision mit dem aus Sicht des Fahrradfahrers von rechts kommenden PKW eines neunundsechzig Jahre alten Mannes aus Eich, welcher gleichzeitig die Rheinstraße in Richtung Ortsmitte Eich befährt. Der Fahrradfahrer wird durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht und befindet sich aktuell nicht in Lebensgefahr. Derzeit ist die Unfallaufnahme noch im Gange. Die Unfallstelle wurde um circa 15:15 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

