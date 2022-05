POL-ROW: ++ Unfallflucht in der Ortsmitte - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Kirchwalsede. Nach einer Unfallflucht, die sich am frühen Freitagmorgen im Kreuzungsbereich der Straßen Im Dorf/Bullenseestraße/Wittorfer Straße ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Bothel nach dem noch unbekannten Fahrer eines silberfarbenen Kastenwagens. Er hatte gegen 6 Uhr früh mit seinem Fahrzeug den Kreuzungsbereich von der Straße Im Dorf in Richtung Bullenseestraße überqueren wollen. Dabei achtete er nicht auf den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Fiat-Transporter eines 26-Jährigen. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der junge Mann eine Vollbremsung machen. Dabei rutschte eine schwere Steinschneidemaschine vom Anhänger hinter dem Transporter und fiel gegen den Heckbereich des Zugfahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ohne anzuhalten setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung B 440 fort. An dem Fahrzeug sollen sich Kennzeichen mit dem Fragment HH-DW... befunden haben. Hinweise bitte unter Telefon 04266/95568-0.

