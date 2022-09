Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Reisender attackiert Polizisten

Crailsheim (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Dienstagmittag (06.09.2022) am Crailsheimer Bahnhof einen Bundespolizisten attackiert nachdem er zuvor von diesem aus einem Zug begleitet wurde. Der Unbekannte fuhr am gestrigen Dienstag (06.09.2022) gegen 12:30 Uhr zunächst mit einem Fernzug in Richtung Karlsruhe, als er bisherigen Erkenntnissen zufolge von einem Zugbegleiter auf die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes hingewiesen worden sein soll. Da sich der Reisende jedoch wohl uneinsichtig und verbal aggressiv zeigte wurde er durch den Mitarbeiter von der Weiterfahrt ausgeschlossen und sollte den Zug beim nächsten Halt verlassen. Ein im Zug reisender Bundespolizist wurde auf die Situation aufmerksam und sprach die Beteiligten daraufhin an. Nachdem der Beamte den Unbekannten mehrmals zum Verlassen des Zuges aufgefordert hatte, verließ dieser den IC am Crailsheimer Bahnhof zunächst friedlich. Auf dem Bahnsteig wurde er jedoch erneut aggressiv, versuchte mehrfach wieder in den Zug zu gelangen und attackierte schließlich den Polizisten. Anschließend flüchtete der Beschuldigte in bislang unbekannte Richtung, bei der anschließend eingeleiteten Fahndung konnte er nicht mehr angetroffen werden. Der Beamte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Hilfe. Der unbekannte Täter soll circa 170 cm groß und dunkelhäutig sein. Zudem habe er kurze lockige Haare gehabt und einen Rucksack getragen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 7131 8882600 zu melden.

