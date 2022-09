Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter belästigt Kinder

Endersbach/Waiblingen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Abend des 22.08.2022 zwei junge Mädchen in einer S-Bahn auf der Fahrt von Endersbach nach Waiblingen sexuell belästigt. Die beiden 12 und 13 Jahre alten Mädchen fuhren bisherigen Erkenntnissen zufolge am vorletzten Montag im August (22.08.2022) gegen 19:50 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Stuttgart. Auf der Strecke zwischen Endersbach und Waiblingen sprach sie der bislang unbekannte Täter offenbar zunächst an und soll sie kurz vor seinem Ausstieg in Waiblingen auch mehrmals geküsst haben. Der Täter entfernte sich am Waiblinger Bahnhof in unbekannte Richtung. Er soll circa 27 bis 35 Jahre alt sein, kurze braune Haare und braune Augen haben. Zudem sei er von normaler Statur und habe einen dünnen braunen Bart am Kinn gehabt. Zeugen, welche Hinweise zur der Tat oder dem Täter geben könne, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

