Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Verbale Streitigkeit führt zu körperlicher Auseinandersetzung

Feuerbach/Ludwigsburg (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (30.08.2022) kam es in einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Ludwigsburg zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen mehreren Reisenden und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Beteiligten. Bisherigen Informationen zufolge sollen gegen 16:10 Uhr zunächst drei Personen auf der Fahrt von Feuerbach nach Ludwigsburg in eine verbale Streitigkeit geraten sein. Ein 65-jähriger Reisender und seine gleichaltrige Begleitung hatten wohl einen 46-jährigen deutschen Staatsangehörigen auf seinen fehlenden Mund-Nase-Schutz hingewiesen, woraufhin dieser die beiden Geschädigten beleidigt und bedroht haben soll. Zwei bislang unbekannte Personen mischten sich daraufhin offenbar in den Sachverhalt ein und ergriffen hierbei wohl Partei für den 46-Jährigen. Im Laufe der Zeit sollen jedoch auch die beiden unbekannten schließlich miteinander in Streit geraten und sich hierbei körperlich attackiert haben. Der Grund für die Auseinandersetzung der Beiden ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Die zwei unbekannten Beteiligten flüchteten noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte beim Halt des Zuges in Ludwigsburg aus der S-Bahn in unbekannte Richtung. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Sachverhalt wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und der Körperverletzung.

