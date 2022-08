Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Handgreiflichkeiten wegen Sitzplätzen

Stuttgart (ots)

Aufgrund unterschiedlicher Meinungen zu den verfügbaren Sitzplätzen in einem ausgelasteten Zug, kam es am gestrigen Abend (29.08.2022) zwischen zwei Frauen am Stuttgarter Hauptbahnhof zu Handgreiflichkeiten. Eine 56-jährige deutsche Staatsangehörige und eine 37-jährige deutsche Staatsangehörige gerieten am gestrigen Abend (29.08.2022) gegen 21 Uhr in einem Zug von Karlsruhe in Richtung Stuttgart aufgrund von zu wenigen Sitzplätzen wohl zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im Verlaufe des Streites kam es zwischen den beiden Frauen offenbar zu Handgreiflichkeiten und beide trugen Kratzspuren und Schürfwunden an den Armen davon. Eine Behandlung durch einen Rettungswagen war nicht notwendig. Der genaue Tatablauf sowie die Hintergründe des Streites sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren gegen beide Frauen wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

