Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 24-Jähriger beleidigt Mitarbeiter und Einsatzkräfte

Ulm (ots)

Ein 24-Jähriger hat am gestrigen Sonntagmittag (28.08.2022)gegen 12:30 Uhr den Mitarbeiter eines Lebensmittelladens und einen hinzugerufenen Bundespolizisten im Ulmer Hauptbahnhof beleidigt. Der gambische Staatsangehörige war bisherigen Erkenntnissen zufolge dem Mitarbeiter des Lebensmittelladens bereits zuvor aufgefallen, da er wohl mehrere Lebensmittel aus den Regalen genommen und diese teilweise verzehrt aber nicht bezahlt haben soll. Nachdem ihn der Mitarbeiter daraufhin aufgefordert haben soll, das Geschäft zu verlassen, beleidigte der in Ulm wohnhafte Mann den 58-jährigen Angestellten offenbar und weigerte sich wohl auch den Laden zu verlassen, weshalb der 58-Jährige die Bundespolizei über den Sachverhalt in Kenntnis setzte. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den 24-Jährigen noch vor Ort antreffen, wobei der Beschuldigte im Laufe der polizeilichen Maßnahmen auch einen 34-jährigen Beamtem mehrfach beleidigte. In dem vorliegenden Fall ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell