POL-PPRP: Erneut betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall auf der B44 kam es am Dienstagnachmittag (23.08.2022). Ein 79-jähriger Autofahrer übersah das Stauende und fuhr auf das Auto eines 64-Jährigen auf. Das Auto wurde auf ein weiteres Auto geschoben. Der 64-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

