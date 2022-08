Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen/B311 - Bei Unfall verletzt

Am Montag entstand bei einem Unfall bei Ertingen ein Sachschaden von gut 40.000 Euro.

Ulm (ots)

Um 17.15 Uhr fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Mazda in der Herbertinger Straße in Ertingen in Richtung B311. An der Einmündung fuhr sie zunächst an die Stopp-Stelle heran und anschließend nach links auf die B311 in Richtung Herbertingen auf. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 28-Jährigen der mit seinem Ford aus Richtung Herbertingen kam. Obwohl der 28-Jährige noch auswich, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Hierbei erlitt die 38-Jährige leichte Verletzungen. Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 41.000 Euro. Auf die Verursacherin kommt nun eine Anzeige zu.

In Baden-Württemberg zählen die Unfallursachen Vorfahrt und Vorrang in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Die Ursachen für diese Unfälle sind vielfältig. Oft könnten sie jedoch vermieden werden. Seien Sie konzentriert im Straßenverkehr und lassen Sie sich nicht ablenken. Im Zweifel warten.

