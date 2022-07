Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstähle in Einkaufsmärkten

Bückeburg/Obernkirchen (ots)

(ma)

Am vergangenen Freitag ereigneten sich in Supermärkten von Bückeburg und Obernkirchen drei Taschendiebstähle, wobei die Diebe wieder Senioren schädigten und Portemonnaies entwendeten.

In Bückeburg waren die Taschendiebe in der Zeit von 12.00 bis 12.30 Uhr aktiv. In der Kreuzbreite wurde einer 70jährigen Bückeburgerin unbemerkt die Geldbörse aus der Umhängetasche gestohlen und in einem Markt an der Hannoverschen Straße traf es eine 71jährige Rentnerin aus Obernkirchen, die ihre Geldbörse in einem Rucksack sicher glaubte.

In Obernkirchen ist um 13.00 Uhr eine 82jährige Frau aus Obernkirchen das Portemonnaie beim Einkaufen in einem Markt an der Neumarktstraße aus der Handtasche entwendet worden.

In allen Fällen wurden den Geschädigten neben Bargeldsummen nahezu alle wichtigen Ausweiskarten aber auch persönliche Andenken gestohlen. Die 82jährige Seniorin aus Obernkirchen vermisst am stärksten das Lieblingsbild ihres erst vor kurzem verstorbenen Ehemannes. Die EC-Karte der 70jährigen Bückeburgerin wurde von den Tätern nach den Diebstahl zeitnah an einem Geldautomaten eingesetzt und ca. 1.000 Euro widerrechtlich abgehoben.

