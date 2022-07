Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bei Kontrollen 5 Personen mit Drogen festgestellt.

Rodenberg (ots)

(He.) Am Wochenende wurden im Rahmen von 2 Kontrollen insgesamt 5 Personen im Bereich des Schützenplatzes in Richtung Dammweg in Rodenberg festgestellt. Die Beschuldigten im Alter von 19 bis 22 Jahre hatten verschieden Substanzen an Drogen bei sich. Gegen die festgestellten Personen wurden Strafanzeigen wegen Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell