Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erneut Unfall mit einem Fahrradfahrer

Haste (ots)

(He.) Am Sonntagabend um 18:30 Uhr kam es in Haste zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Die 30-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem PKW aus der Dorfstraße und wollte in Richtung Hauptstraße fahren. Da an dieser Stelle der Radweg schwer einzusehen ist, tastete sie sich langsam vor, bis sie den Straßenverkehr einsehen konnte, hierbei übersah sie dann den auf dem Radweg fahrenden 36-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer stürzte und zog sich diverse leichte Verletzungen zu. Der Radweg ist an dieser Stelle für beide Richtungen als gemeinsamer Geh- und Radweg ausgeschildert. Der Radfahrer wurde in das Krankenhaus nach Neustadt gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3100 Euro.

