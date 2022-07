Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Körperverletzungen und Trunkenheitsfahrt beim Schützenfest in Hagenburg

Hagenburg (ots)

Im Rahmen des Schützenfestes in Hagenburg ist es am Samstagabend zu mehreren polizeilichen Einsätzen gekommen. Zunächst ist es nachts zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei männlichen Personen gekommen. Es sind auf beiden Seiten leichte Verletzungen entstanden. Im weiteren Verlauf kam es, etwa eine Stunde später, zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Opfer schwer verletzt wurde. Zudem wurden noch zwei weitere Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Wer Hinweise zu den beteiligten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Hagenburg, unter der Telefonnummer: 05033-980130, zu melden.

Zu guter Letzt wurde in den frühen Morgenstunden gegen 04.50 Uhr ein alkoholisierter Fahrradfahrer angetroffen, welcher beim Erblicken des Streifenwagens stürzte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Da bei dem 21jährigen Wunstorfer Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

