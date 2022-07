POL-NI: Verkehrsunfälle

Bad Nenndorf (ots) - (He.) Am letzten Sonntag wurde in Bad Nenndorf auf dem Großflohmarkt ein Mobiltelefon gestohlen. Der Geschädigte erstattete auf der Online-Plattform der Polizei Strafanzeige. Der Bestohlene versuchte das Mobiltelefon zu orten. Gestern konnte das Telefon lokalisiert werden, daraufhin ...

mehr