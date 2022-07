Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schneller Ermittlungserfolg der Staatsanwaltschaft und der Polizei nach Diebstahl

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am letzten Sonntag wurde in Bad Nenndorf auf dem Großflohmarkt ein Mobiltelefon gestohlen. Der Geschädigte erstattete auf der Online-Plattform der Polizei Strafanzeige. Der Bestohlene versuchte das Mobiltelefon zu orten. Gestern konnte das Telefon lokalisiert werden, daraufhin verständigte er die Polizei Bad Nenndorf, die mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg Kontakt aufnahm. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine umgehende Durchsuchung an dem Ort an, an dem das Mobiltelefon geortet wurde. Die Durchsuchung führte zum Auffinden des Telefons, weiterhin konnten bei der Beschuldigten zwei Haftbefehle vollstreckt werden. Das Mobiltelefon konnte somit schnell an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden.

