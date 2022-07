Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bückeburg: Tötungsdelikt in Obernkirchen - Beschuldigter wegen des Verdachts des Mordes in Untersuchungshaft

Nienburg (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bückeburg hat die Haftrichterin beim Amtsgericht Bückeburg heute Haftbefehl gegen einen 45jährigen Beschuldigten aus Obernkirchen wegen Mordes erlassen.

Er hat gestanden, in Obernkirchen am Nachmittag des 27.06.2022 eine 75jährige Geschäftsfrau in ihrem Laden getötet zu haben. Es besteht der Haftgrund der Schwerkriminalität.

Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Im Fall einer Verurteilung droht dem Beschuldigten eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der konkrete Tathergang und das Motiv sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Angaben können daher nicht gemacht werden.

Ein Zusammenhang mit dem als "Axtmörder" bekannten Elchin Agaev besteht nicht.

Presseanfragen bitte über den Pressederzernenten der Staatsanwaltschaft Bückeburg, Staatsanwalt Nils-Holger Dreißig unter 05722 290-181.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell