Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht(loh)

Estorf (ots)

Am 08.07.2022, in der Zeit zwischen 17.00 und 18.00 Uhr kam es in der Ortschaft Estorf in Höhe der Gaststätte Sandkrug zu einer Verkehrsunfallflucht. Der an der Unfallstelle vorgefundenen Spurenlage zufolge, geriet ein landwirtschaftliches Gespann beziehungsweise möglicherweise ein sich vom Zugfahrzeug gelöster Anhänger, in Fahrtrichtung Nienburg fahrend nach links über die Gegenfahrbahn in den Bereich einer Bushaltestelle. Hier prallte das Fahrzeug oder der Anhänger gegen eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer mit dem Fahrzeug und Anhänger unerlaubt von der Unfallstelle. An der Straßenlaterne entstand Sachschaden in Höhe von ca.1000 Euro. Am Unfallort lagen zahlreiche Mohrrüben. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Stolzenau in Verbindung zu setzen.

