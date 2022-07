Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Doppelter Tankbetrug mit doppeltem Kennzeichendiebstahl

Stadthagen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23.00 Uhr, wurde sowohl mit einem schwarzen Mercedes Benz Kombi, als auch mit einem silbernen 3er BMW an der HEM - Tankstelle in Stadthagen getankt. Beide Fahrzeugführer sind anschließend ohne zu bezahlen davongefahren. Seitens der Tankstelle ist insgesamt ein Schaden von über 200 EUR entstanden. Die anschließenden Ermittlungen haben ergeben, dass die beiden benutzten Kennzeichenpaare im Laufe des Samstags jeweils in Stadthagen entwendet wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell