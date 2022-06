POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 28. Juni 2022:

Polizei Salzgitter

Cremlingen: Diebstahl

Freitag, 29.06.2022, 12:40 Uhr, bis Montag, 27.06.2022, 15:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende aus einer Garage eines im Bau befindlichen Hauses in Cremlingen, August-Steinmetz-Ring, mehrere Pakete einer neu gelieferten Küche sowie mehrere in der Garage gelagerte Innentüren samt der dazugehörigen Zargen. Der Wert des Diebesgutes wird mit rund 30000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen: Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Montag, 27.06.2022, gegen 18:45 Uhr

Vermutlich durch unbekannte Täter wurde am Montagabend, gegen 18:45 Uhr, den Inhalt zweier Altpapiercontainer in Cremlingen, Hauptstraße, in Brand gesetzt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen, zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Montag, 27.06.2022, gegen 18:30 Uhr

Am frühen Montagabend kontrollierte die Polizei einen 36-jährigen Autofahrer, der zuvor mit einem Auto auf dem Schlesischen Platz in Schöppenstedt unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Sickte: Zwei Kinder bei Brand eines Wohnhauses schwer verletzt

Montag, 27.06.2022, gegen 21:15 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Montagabend gegen 21:15 Uhr zu einem Brand eines Reihenhauses in Sickte, Backhausweg. Nach ersten Ermittlungen hielten sich zum Brandausbruchszeitpunkt drei Personen, zwei Kinder sowie eine 51-jährige Frau, im Haus auf. Durch den Brand wurde ein sechsjähriges Mädchen schwer und ein sechsjähriger Junge ebenfalls schwer verletzt. Bei dem Jungen besteht Lebensgefahr, er wurde in ein Klinikum nach Hannover gebracht. Das Mädchen wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik nach Braunschweig gebracht. Die 51-Jährige Frau, Betreuerin der Kinder, wurde aufgrund der Gesamtumstände ebenfalls vorsorglich in eine Klinik gebracht. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden, wobei das Haus durch das Feuer im Inneren stark beschädigt worden ist. Es ist derzeit unbewohnbar, der entstandene Sachschaden wird auf mehrere einhunderttausend Euro geschätzt. Im Einsatz waren neben Polizei, Notarzt und Rettungsdienst auch ein Rettungshubschrauber. Die Feuerwehr war mit zirka 120 Einsatzkräften am Ereignisort. Noch in der Nacht haben die Spezialisten der Polizei die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen, ein Sachverständiger wird das Brandobjekt ebenfalls begutachten. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

