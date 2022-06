Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 27.06.2022:

Peine (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Nacht vom 23.06. auf den 24.06. ist ein in der Gartenstraße in Wendeburg-Ersehof geparkter weißer VW Golf von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Golf war am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 6 geparkt und ist in der Nacht am linken Außenspiegel beschädigt worden. Eine Anwohnerin hörte gegen 02:00 Uhr ein lautes Geräusch, bei dem es sich möglicherweise um eine Kollision gehandelt haben könnte. Hinweise auf den unfallflüchtigen Verursacher nimmt die Polizei in Edemissen entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell