POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.06.2022.

Peine (ots) - Zweifache Trunkenheitsfahrt Am frühen Sonntagmorgen, gg. 01:55 Uhr, meldet ein aufmerksamer Zeuge in Peine OT Vöhrum einen VW Golf, welcher in Schlangenlinie fahre. Nachdem von der Fahrzeugführerin, eine 37jährige Peinerin, eine Verkehrsinsel überfahren wurde stoppte sie ihren PKW. Allerdings nicht um sich um den möglicherweise entstandenen Schaden ...

mehr