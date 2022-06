Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 26. Juni 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Heiningen / L 512: Trunkenheit im Verkehr Samstag, 25.06.2022, 04:30 Uhr Zur o.g. Zeit befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw die L 512 aus Richtung Kl. Flöthe kommend in Richtung Heiningen. In einer Linkskurve kam der männliche Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Verunfallte blieb und unverletzt. Es entstand kein Fremdschaden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,59 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. ................................

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall

Samstag, 25.06.2022, 15:41 Uhr Zur o.g. Zeit kam es Kreuzungsbereich Elbinger Straße / Grüssauer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-Jährige aus Salzgitter befuhr mit ihrem VW Tiguan die Grüssauer Straße und beabsichtigte, über die Elbinger Straße hinweg in die Königsberger Straße zu fahren. Dabei übersah die 52-Jährige den VW Golf einer 24-jährigen Wolfenbüttelerin, welche die Elbinger Straße in Richtung Salzdahlumer Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beteiligten Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen zwecks Untersuchung ins Klinikum Wolfenbüttel verbracht. Der o.g. Kreuzungsbereich musste bis zur Bergung der beteiligten Fahrzeuge teilweise gesperrt werden.

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an Pkw

Sonntag, 26.06.2022 In der Nacht zu Sonntag wurde durch einen bislang unbekannten Täter der hintere, rechte Autoreifen eines in der Grimmstraße abgestellten Volvo mittels unbekanntem Gegenstand zerstochen. Der Täter konnte unerkannt in unbekannte Richtung flüchten. Zum genauen Tatzeit können bislang keine Angaben gemacht werden. .........................

Timmern: Brand eines zweier Pkw

Sonntag, 26.06.2022, 01:51 Uhr In der Wolfenbütteler Straße in der Ortschaft Timmern gerieten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Pkw in Vollbrand. An den beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Darüber hinaus entstand leichter Sachschaden an einem benachbarten Fachwerkhaus. Eingesetzt waren neben der Polizei ca. 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Remlingen und Timmern.

