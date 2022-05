Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Jugendlicher schlägt einem Autofahrer ins Gesicht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am Dienstag gegen 20:10 Uhr in der Johannesstraße im Bereich eines Lebensmitteldiscounters in Kornwestheim. Ein 21-Jähriger stand mit seinem VW in der Johannesstraße an der roten Ampel, als er fünf Jugendliche feststellte, die augenscheinlich hektisch aus Richtung Zeppelinstraße in Richtung Jakobstraße liefen. Diese Gruppe sprach der 21-Jährige aus seinem Fahrzeug heraus an und fragte, ob er helfen könne. Daraufhin soll ein Jugendlicher an das Fahrerfenster des VW herangetreten sein, die restliche Gruppe folgte ihm. Der unbekannte Jugendliche schrie den Fahrer an und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Hierdurch erlitt er eine Verletzung, die vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Die Jugendgruppe entfernte sich anschließend in Richtung Bahnhof. Die Ermittlungen dauern an.

