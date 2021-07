Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stevede

Unfall mit gestürztem Rollerfahrer - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall am Samstag (24.7.) gegen 15.15 Uhr sucht die Polizei Coesfeld die Fahrerin oder den Fahrer eines schwarzen Mercedes. Ein 24-jährige Frau aus Reken befuhr mit ihrem Motorroller einen Wirtschaftsweg aus Richtung Kaserne kommend in Richtung Hochmoor. An der Unfallstelle quert ein Verbindungsweg von der L581 kommend in Richtung L600. Hier näherte sich ein dunkles Auto. Dieses setzte seine Fahrt ohne abzubremsen fort. Die Rollerfahrerin bremste ihr Fahrzeug ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam sie zu Fall. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Ein Zeuge gab gegenüber der Rollerfahrerin an, dass es sich um einen dunklen Mercedes, in dem sich mehrere Personen befanden, gehandelt haben soll. Weitere Zeugen, oder der Fahrer des Mercedes, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

