Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 26.06.22

Peine (ots)

Zweifache Trunkenheitsfahrt

Am frühen Sonntagmorgen, gg. 01:55 Uhr, meldet ein aufmerksamer Zeuge in Peine OT Vöhrum einen VW Golf, welcher in Schlangenlinie fahre. Nachdem von der Fahrzeugführerin, eine 37jährige Peinerin, eine Verkehrsinsel überfahren wurde stoppte sie ihren PKW. Allerdings nicht um sich um den möglicherweise entstandenen Schaden zu kümmern, sondern um den Fahrer zu wechseln. Ihr 49jähriger Ehemann fuhr von dort an den PKW weiter. Anschließend wurde der PKW von der Polizei angehalten und kontrolliert. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergab bei dem nun am Steuer sitzenden Peiner einen Atemalkoholwert von 2,08 Promille. Seine Ehefrau war aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mehr in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Beiden wurde eine Blutprobe zur genauen Bestimmung ihrer Alkoholbeeinflussung entnommen. Sie müssen sich nun jeweils wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten, ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt. An der Verkehrsinsel entstand keinerlei Schaden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell