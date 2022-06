Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 27.06.2022:

Peine (ots)

Sommerliche Temperaturen führen zu Verkehrsunfall

Gegen 14:30 Uhr am 27.06. kam ein 33-jähriger Mann auf der L475 zwischen Bortfeld und Wendeburg von der Fahrbahn ab. Der Mann verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und fuhr zunächst gegen ein Verkehrsschild, anschließend stürzte er und kam auf der Gegenfahrbahn zu liegen. Der Mann wurde leichtverletzt per Rettungswagen ins Peiner Klinikum transportiert. Sein Motorroller war nicht mehr fahrbereit. Unfallursache war möglicherweise ein Schwächeanfall aufgrund einer Dehydrierung

