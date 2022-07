Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw beschädigt und geflüchtet

Luhden (ots)

(RG) Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat mit seinem Pkw am 08.07.2022, in der Zeit von 11:00 Uhr - 19:30 Uhr, auf dem Parkplatz des "Ramba Zamba Bowl" in Luhden vermutlich beim Ausparken den neben ihn stehenden Pkw Ford Fiesta eines 21-Jährigen nicht unerheblich beschädigt. Durch den Zusammenstoß wurde sowohl die Fahrertür als auch die linke, hintere Fahrzeugtür eingedellt und zerkratzt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Bei dem unfallverursachenden Pkw handelt es sich um ein dunkles Fahrzeug, was aufgrund von vor Ort gesicherten Spuren ermittelt werden konnte.

Der durch den flüchtigen Fahrzeugführer verursachte Schaden beläuft sich auf zirka 3000,00 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bückeburg unter 05722-95930 zu melden.

