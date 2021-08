Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270821-664: 22-Jähriger nach Pedelecdiebstahl festgenommen

Wiehl (ots)

Unter dem Vorwurf drei Pedelecs gestohlen zu haben, hat die Polizei in der vergangenen Nacht einen 22-jährigen Tatverdächtigen aus Wiehl festgenommen. Die Geschädigten hatten am Donnerstag (26. August) eine Gaststätte in der Jahnstraße besucht und ihre Pedelecs während dieser Zeit vor der Gaststätte abgestellt. Als sie etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht die Gaststätte verließen, waren zwei der Räder zwischenzeitlich gestohlen worden. Noch während die Männer in der näheren Umgebung nach den verschwundenen Rädern suchten, kehrte der Dieb an die Tatörtlichkeit zurück und verschwand auch mit dem dritten Pedelec. Etwa zwei Stunden später traf eine Streifenwagenbesatzung auf der Bielsteiner Straße auf einen Pedelecfahrer, der sich einer beabsichtigten Kontrolle entziehen wollte. Die Polizisten konnten den 22-Jährigen stellen und nahmen ihn vorläufig fest, da er mit einem der gestohlenen Pedelecs unterwegs war. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung fanden sich am Vormittag auch die anderen beiden Pedelecs sowie verbotene Betäubungsmittel. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

