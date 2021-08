Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270821-662: Firmeneinbruch im Industiegebiet

Radevormwald (ots)

In eine Firma an der Straße "Schüttendeich" sind Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (25./26. August) eingestiegen. Zwischen 22.00 und 05.40 Uhr schlugen die Täter ein Fenster des Gebäudes ein, so dass sie es entriegeln und öffnen konnten. Anschließend betraten sie mehrere Räumlichketen der Firma, wobei sie Zwischentüren zum Teil auch mit Gewalt öffneten. Ob die Kriminellen mit Beute flüchteten, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

