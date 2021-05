Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: PKW streift PKW und flüchtet

Mainz-Oberstadt (ots)

Montag, 10.05.2021 - 14:56 Uhr

Gestern Mittag hat ein unbekannter Täter mit seinem PKW den Karcherweg befahren und aufgrund der Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes, einen geparkten PKW gestreift. Danach entfernt sich der unbekannte Täter von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und der Halter des gestreiften PKWs wurde informiert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell