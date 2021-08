Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270821-663: Vorsicht - Taschendiebe unterwegs

Radevormwald / Gummersbach (ots)

Nahezu täglich nimmt die Polizei in den vergangenen Wochen Anzeigen auf, bei denen Betroffenen beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen wurde. Besonders gerne schlagen Diebe dabei im Bereich von Lebensmitteldiscountmärkten zu, so dass gerade hier zu besonderer Vorsicht geraten wird.

In Radevormwald hat ein Dieb bereits am Montag (23. August) zwischen 12.30 und 12.45 Uhr einer 83-Jährigen das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen, welche die Seniorin während des Einkaufs in einem Markt an der Poststraße an den Einkaufswagen gehängt hatte. Zu ihrem Unglück bewahrte die Geschädigte darin nicht nur eine EC-Karte auf, sondern auch einen Zettel mit der zugehörigen PIN. Damit ausgerüstet war es für den Dieb ein Leichtes, sich am Konto der Dame zu bedienen. Als die 83-Jährige am Donnerstag ihren Kontostand überprüfte, musste sie feststellen, dass der Dieb kurz nach dem Diebstahl bei der Deutschen Bank in Radevormwald sich mit zwei Abhebungen bereichert hatte.

Nur ein paar Sekunden der Unaufmerksamkeit nutzte ein Dieb in einem weiteren Fall am Mittwoch (24. August) an der Vollmerhauser Straße in Gummersbach-Vollmerhausen. Hier hatte eine 85-Jährige gegen 08.30 Uhr am Morgen nach einem Einkauf zwei Stoffbeutel mit den eingekauften Waren und ihrer Geldbörse nur kurz abgestellt, um den Einkaufswagen in dem etwa nur 4 Meter entfernten Ständer zurückzustellen. Diese Zeitspanne reichte einem Ganoven, um unbemerkt hineinzugreifen und die Geldbörse zu stehlen.

Machen Sie es Dieben nicht so einfach, sondern bewahren Sie Geldbörsen am besten in verschließbaren Innentaschen ihrer Bekleidung auf. Zumindest aber sollten Geldbörsen oder Brieftaschen direkt am Körper getragen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell