POL-NI: Sachbeschädigung durch Schützenbrüder

Rodenberg (ots)

(He.) Am Sonntag zwischen 03:00 und 03:30 Uhr wurde eine Personengruppe von 5 Personen (3 Männer und 2 Frauen) die entlang der Langen Straße in Rodenberg mehrere Sachbeschädigungen begangen haben gesehen. Die Männer waren in Schützenuniform gekleidet. Leider verliert sich die Spur auf Höhe der Straße Bassenbrink. Die Täter konnten nicht gestellt werden. Die Polizei bittet deshalb Zeugen um Hinweis zu den Tätern und appelliert an die Schützenbrüder sich bei der Polizei zu melden und den Schaden zu begleichen. Da die 5 Personen die lange gelebte Brauchtumspflege in Rodenberg beschädigten und den vielen ehrenamtlichen Helfern ihr Engagement für zukünftige Veranstaltungen ausbremsen bzw. nehmen. Es wurden mehrere Blumenkübel, eine Puppe mit Schützenfestuniform, sowie ein Seitenteil einer Haustür beschädigt. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Bad Nenndorf unter 05723-94610.

