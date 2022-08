Polizei Düren

POL-DN: Firmenfahrzeug aufgebrochen

Kreuzau (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Firmenfahrzeug auf und entwendeten Werkzeug.

Der 53 Jahre alte Geschädigte aus Kreuzau teilte mit, dass sein Fahrzeug, ein Fiat Kastenwagen, am Donnerstag (18.08.2022), gegen 18:30 Uhr in der Andreasstraße in Stockheim abgestellt worden war. Am Freitag (19.08.25022), bemerkte ein Mitarbeiter des Geschädigten gegen 07:20 Uhr den Einbruchsdiebstahl. Die unbekannten Täter hatten die Schiebetür des Fahrzeugs geöffnet und waren so an Werkzeuge gelangt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

