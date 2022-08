Polizei Düren

POL-DN: Neue Betrugsmasche: "Sie haben gewonnen!"

Aldenhoven (ots)

In Siersdorf wurde eine 72-Jährige gestern Opfer einer neuen Betrugsmasche. Die Täter gaben dabei am Telefon vor, dass die Dame im Lotto gewonnen habe. Die Betroffene fiel auf den Betrug herein.

Die Seniorin bekam am Nachmittag einen Anruf einer angeblichen Mitarbeiterin der staatlichen Gewinnlotterie. Diese teilte mit, dass die Betroffene knapp 40.000 Euro gewonnen habe. Sie müsse aber nun erst Google Play Karten im Wert von 1.000 Euro kaufen, so die Betrüger. Ansonsten sei es nicht möglich, das Geld auszuzahlen. Erst nachdem die 72-Jährige die Karten erworben und die Codes an die Betrüger weitergegeben hatte, wurde sie misstrauisch. In der Folge verständigte sie die Polizei. Insgesamt entstand der Seniorin ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

In der vergangenen Zeit mehrten sich wieder Betrugsversuche über Telefon und Messenger-Dienste. In vielen Fällen wurden die Opfer misstrauisch und ließen sich nicht auf die Gespräche ein. Bleiben auch Sie weiter wachsam und kontaktieren Sie im Zweifel Angehörige.

Bei Fragen und Beratungen rund um die gängigen Betrugsmaschen können sie sich gern an unsere Kollegen und Kolleginnen aus dem Kriminalkommissariat Kriminalprävention unter der Rufnummer 02421 949-8700 wenden.

