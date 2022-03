Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Flucht nach Unfall mit Personenschaden

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 09:00 Uhr, kollidierte ein unbekannter Autofahrer an der Rheinlandstraße mit einer 13-jährigen Fahrradfahrerin aus Recklinghausen. Der Unfall passierte in Höhe der Siegerlandstraße. Der Autofahrer hatte den Zusammenstoß mutmaßlich bemerkt, setzte seine Fahrt aber weiter fort. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Das Auto soll rot sein. Am Steuer saß ein Mann. Weitere Hinweise liegen nicht vor.

Bei dem Unfall entstand an dem Fahrrad kein Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell