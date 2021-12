Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Angriff auf ein Mitglied des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern in der Rostocker Innenstadt

Rostock (ots)

Am Abend des 11. Dezember 2021 kam es in der Bahnhofstraße in Rostock zu einem körperlichen Angriff auf ein Mitglied des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern. Der Abgeordnete Michael Meister (AfD) wurde von zwei bislang unbekannten männlichen Personen verbal beleidigt und mittels eines Tritts in den Oberkörper verletzt. Weitere Angriffe konnte das Landtagsmitglied abwehren. Der Geschädigte suchte selbstständig das Krankenhaus auf und informierte die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock unter 0381/4916-1616, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

