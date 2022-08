POL-DN: Bei Rotlicht Unfall verursacht

Düren (ots) - Am Donnerstagabend kam es in der Kreuzstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Ein 26 Jahre alter Mann aus Düren befuhr gegen 18:10 Uhr die Kreuzstraße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Platz. In dem Fahrzeug befanden sich außerdem seine Ehefrau sowie das gemeinsame Kind. Plötzlich, so der 26-Jährige, seien zwei männliche Personen vor ...

mehr