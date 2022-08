Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Seniorin schlägt Einbrecher in die Flucht

Singen (ots)

Eine Seniorin hat am Sonntagnachmittag auf der Hohenstoffelnstraße einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gegen 14.50 Uhr stieg ein unbekannter Täter über eine etwa ein Meter hohe Gartentür und gelangte so auf das Grundstück einer 89 Jahre alten Frau. In der Folge betrat der Unbekannte das Wohnhaus über eine geöffnete Terrassentür. Als die 89-Jährige den Einbrecher laut anschrie, flüchtete dieser. Der Unbekannte war ungefähr 175 Zentimeter groß und trug ein rotes T-Shirt und eine kurze Hose. Personen, die Verdächtiges auf der Hohenstoffelnstraße beobachtet haben oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

